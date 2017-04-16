В четверг на заседании Лиепайской думы депутаты приняли решение выделить больше земли ООО "BB WakePark", чтобы оно могло расшириться, предложив болееширокий выбор услуг.
Дума приняла решение сдать в аренду на 10 лет земельный участок на ул. Либиешу 2/6 площадью 5178 квадратных метров и часть "Беберлини" площадью 10 144 квадратных метров.
Как порталу рассказал заместитель мэра города Юрий Хадарович, ООО "BB WakePark” запланировало расшириться - построить вейк-парк линеарной системы кабеля, расширить кафе и аренду инвентаря, разместить надувные атракционы для детей и другое.
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