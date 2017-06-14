Будут инвестировать в телефонные зарядные устройства для велосипедистов

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Курземский бизнес-инкубатор достиг договоренности об инвестировании частных средств с начинающим предприятием ООО "eHarv", которое производит предусмотренное для велосипедистов зарядное устройство для мобильного телефона. Таким образом, "eHarv" – первое "startap" предприятие, в котором КБИ участвует как инвестор и партнер, – сообщил руководитель инкубатора Интар Зенс.

Команды "eHarv" составляют студенты Рижского технического университета, которые разрабатывают предусмотренное для велосипедистов зарядное устройство для мобильного телефона, работающее благодаря установленному на колесе велосипеда генератору.

Сейчас прототип нового продукта тестирует крупнейшее в Балтийском регионе предприятие по прокату авто- и велотранспорта "Sixt", а также начаты переговоры с германским производителем велосипедов и поставщиков услуг проката "Next Bike". КБИ участвует в проекте как партнер, выделяя финансирование для разработки третьего поколения продукта и начала первой очереди производства, а также делится знаниями в привлечении партнеров в Европе.

Инкубатор в рамках объявленного в марте проекта "Привлечение инвестиций для осуществления бизнес-идеи" начал переговоры также с тремя другими начинающими предприятиями Курземского региона об инвестировании частных средств в развитие этих коммерческих обществ. Продукт этих предприятий – деревянные игрушки для детей, медицинское устройство для страдающих проблемами со спиной и разработка одежды типа пончо для любителей серфинга и активного отдыха на природе.

Для проекта "Привлечение инвестиций для осуществления бизнес-идеи", в рамках которого КБИ готов инвестировать до 7000 евро в один бизнес-замысел, получено значительное число заявок – всего 29 проектов, начиная высокими технологиями и решениями информационных технологий и заканчивая производством фарфоровых украшений и созданием детских развлекательных центров.

Хотя упомянутый проект завершился, КБИ готов рассмотреть также проекты других новых предпринимателей для привлечения частного финансирования.