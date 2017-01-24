Будут разнообразные занятия

Представитель ООО "Лиепаяс тарзанс" Каспар Тейванс: "Наше предложение, безусловно, можно совершенствовать. Я вижу Беберлини местом, где человек может провести целый день, с удовольствием отдыхая здесь. Парк "Тарзан" стремится и к тому, чтобы человек занимался спортом, был сытым и отдохнувшим".

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В прошлом, первом году деятельности, воздушными трассами "Тарзан" воспользовалось более 10 000 посетителей, – приблизительные подсчеты привел представитель ООО "Лиепаяс тарзанс" Каспар Тейванс. Он не скрывает, что хорошей посещаемостью предприниматели довольны: "Было лучше, чем мы предполагали. Год был очень плодотворным и позитивным".

Среди гостей в основном были лиепайчане, а в конце лета было много литовцев и других иностранцев – датчан и немцев. Например, американцы были приятно удивлены, что такое место отдыха публично доступно и не находится за забором. Порадовали положительные отзывы посетителей.

Трассы разной сложности возобновят работу с 1 мая, а владельцы парка развлечений постепенно готовятся к расширению предложения развлечений.

В свою очередь, на опасения, не будет ли там слишком много людей и не пострадают ли дюны, Каспар ответил: "Мы многому учимся. Во время сезона, чтобы не вытаптывали напочвенный покров, мы установили лестницы и деревянные мостки. После окончания сезона мостки убрали, ведь здесь имеет место и вандализм, вначале мы столкнулись с ним". В прошлом году "Тарзан" воспользовался самоуправленческой программой поддержки малых предпринимателей, и на эти средства были проложены коммуникации и обеспечена постройка с благоустройствами. "Теперь будем думать дальше, что необходимо для совершенствования. От посетителей ждем, чтобы они не мусорили, не ломали, а также ждем отзывов. Ведь мы учимся и с хорошими предложениями можно приходить к нам!" – пояснил он.

На противоположном берегу, в юго-восточной части Беберлини новое предприятие "ББ така" планирует создать тропы босых ног. В течение нескольких лет будет обустроено несколько таких троп, а в первый год – одна тропа протяженностью один километр. Об этом рассказал один из совладельцев предприятия Артур Аусейс, который продвигает идею вместе с коллегой Гатисом Тренцисом. Когда будет готова первая тропа, Артур еще не может сказать, потому что все находится в стадии согласования. "Хотим, чтобы тропы шли на пользу здоровью людей, чтобы они получали массаж стоп и любовались красивыми видами природы. У нас нет образца, которому следовать, хотя мы видели другие такие тропы", – сказал Артур, пояснив, что первую тропу можно будет открыть в этом году.