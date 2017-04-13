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Дефицита яиц нет

Ключевые слова яйца | пасха

В ожидании привоза товара в стенде "Ницкрасти" на Центральном рынке люди уже выстраиваются в очередь. Они рассуждают, что цена на яйца немного выросла, но это, наверное,  из-за Пасхи, а не птичьего гриппа. Тем временем у крестьян тяжело на душе из-за строгих правил биобезопасности – в других странах Европы их нет.

"Теперь вдвое больше яиц за день продадут, ведь Пасха совпадает – католическая и православная одновременно, – говорит стоящий в очереди к стенду "Ницкрасти" лиепайчанин. "Цены повышаются. Уже евро шестьдесят. Мне кажется, что цена завышена", – вставляет другая лиепайчанка. "Но посмотрите, какие яйца!" – первый покупатель, в свою очередь, хвалит товар, и женщина соглашается с ним. "К празднику всегда становятся дороже. Но что поделаешь!"

Спрос растет – с этим согласен представитель ООО "Ницкрасти" Айнар Ганцонс, выгружая из машины ящики с яйцами и относя их к торговой точке. Потом привозы будут в магазинах, местных оптовых базах. "Все сейчас заказывают в двойном объеме", – сказал он. А вообще на рынке особого ажиотажа в связи с традиционным крашением яиц в среду еще не ощущалось.

"Пока еще нельзя сказать, чтобы что-то очень резко изменилось", – продавщица рыночно павильона Лигита, в стенде которой можно купить также производимые в Нице яйца, отвечает на вопрос, повлияли ли на торговлю введенные из-за птичьего гриппа строгие правила биобезопасности. Количество яиц от кур, бегающих на воле на селе, в торговле, в том числе и на Центральном рынке, могло уменьшиться, ведь уже сообщалось, что кур до 1 июня нельзя выпускать наружу из закрытых курятников.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 13 апреля. 

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