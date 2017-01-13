До весны нужно разобраться с планом гостиницы-курорта

Ключевые слова курорт | спа | строительство

Акционерное общество "AmberStone Group", которое в северной части Приморского парка в Лиепае хочет построить гостиницу-курорт, в течение трех месяцев должна разработать концепцию проекта.

"Подготовленный бюро архитекторов "Open AD" проект был и все еще остается очень красивым, но, обобщив расходы, мы видим, что он получился также очень дорогим, в таком объеме, что окупить его будет трудно", – то, почему в установленный срок в Лиепайскую стройуправу не была представлена задумка строительного проекта, вчера в комитете по развитию городской думы пояснил председатель правления предприятия Агрис Гринбергс. Он указал депутатам, что проект нужно упростить, а также решить "главную задачу", которая представляет угрозу рентабельности этого проекта – загруженность гостиничного комплекса в течение всего сезона. Разработчики проекта, чтобы уточнить бизнес-план, начали сотрудничество с консультантами. В том числе с компанией из Финляндии, у которой есть опыт строительства нескольких СПА.

Депутаты решили, что АО "AmberStone Group" до 15 апреля нынешнего года должно представить в комитет по развитию свою задумку бизнес-плана, после чего на заседании думы будет решаться вопрос о сроках, в которые следует осуществить проектирование и строительство гостиницы-курорта.

Прежняя концепция предусматривала осуществление проектов в несколько очередей, и в первую очередь вместе с гостиницей построить также водный аттракцион. Поэтому депутат Янис Вилнитис выразил опасение по поводу того, не собирается ли "AmberStone Group" в первой очереди отказаться от водного аттракциона, вместо него построив то, чего "город не очень хотел бы", например, казино.

На это А.Гринбергс ответил: "Мы – не бизнесмены казино. Мы скорее всего становимся бизнесменами гостиниц, поскольку в этот период предприняли три проекта в гостиничном секторе. В том числе у нас теперь имеется небольшая гостиница в Старом Таллине и, фактически, у нас есть возможность учиться тому, как работать в гостиницах, и откуда едут гости. Две гостиницы у нас будут также в Старой Риге. Одна уже в стадии планирования. Что же касается Лиепаи, то сейчас сказать, что именно там будет, я не могу, так как нам необходимо утвердить концепцию, чтобы впоследствии мы могли прийти с предложением и рассказать о том, как мы себе это представляем. То, что ясно сейчас – перспектива очень красивая, но все это слишком дорого, чтобы могло окупиться".

Уже писалось, что предприятие "AmberStone Group" в установленный срок до 30 ноября прошлого года в Лиепайскую стройуправу не представило задумку строительного проекта в минимальном объеме.

В 2015 году Лиепайская дума для строительства гостиницы-курорта решила заключить с упомянутым предприятием договор об аренде земельного участка на аллее Звейниеку, 11а на 30 лет.