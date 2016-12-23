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Допускают раздел "Металлурга"  (12)

Ключевые слова квв лиепаяс металургс | неплатежеспособность | суд

Фото: Эгон Зивертс

Кредиторы АО "КВВ Лиепаяс металургс" не возражают против разработанного администратором предприятия Гунтаром Корсом плана продажи собственности производства.

"План предусматривает, что приоритетом является продажа завода в целом. Если продать завод в целом не удастся, то сначала придется продавать ту часть собственности, в которой нет непосредственной необходимости для обеспечения производства. Такое задание поручено и оценщикам производства – они должны оценить собственность предприятия в целом, а также предусмотреть возможность раздела собственности", – пояснил администратор.

Он также указал, что оценка возможной стоимости "КВВ Лиепаяс металургс", вероятнее всего, будет готова в середине января, так как объем работы очень большой.

После того, как оценка будет завершена и у кредиторов возражений не будет, можно будет приступить к осуществлению плана продажи собственности. 

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