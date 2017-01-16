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Инвестора для "Металлурга" будет искать "Ernst& Young"  (1)

Ключевые слова квв лиепаяс металургс | производство | инвестор

Фото: Эгон Зиве

К поиску потенциальных инвесторов завода "Металлург" привлечена одна из компаний так называемой "большой четверки"  мировых аудиторов – "Ernst&Young", которая в 2013 году проводила также углубленный финансовый анализ лиепайского металлургического предприятия.

Администратор неплатежеспособности АО "КВВ Лиепаяс металургс" Гунтар Корис корреспонденту "Курземес вардс" рассказал, что в ближайшее время с компанией "Ernst&Young Baltic" будет заключен договор. Он также поведал, что поиски инвесторов начаты на прошлой неделе. Интерес к лиепайскому заводу на сегодняшний день проявили несколько потенциальных инвесторов, которые на месте ознакомились с производством.

В то же время продолжается работа по оценке имущества "КВВ Лиепаяс металургс", которая, вероятнее всего, будет завершена к концу января.

Мы уже сообщали, что утвержденным планом продажи имущества "КВВ Лиепаяс металургс" предусматривается приоритетная продажа завода в целом, но, если это будет невозможно, то сначала нужно продать ту часть имущества, которая непосредственно не связана с обеспечением производства. "Такая же задача и у оценщиков: оценить имущество в целом, а также предусмотреть возможность раздела имущества", – ранее  пояснял администратор.

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