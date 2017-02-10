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Яхт-порт планирует расширяться  (2)

Ключевые слова порт | яхты

Лиепайский яхт-центр сменил название, теперь он – "Лиепая марина", – проинформировал руководитель яхт-порта Карлис Кинтс. Это один из первых шагов на пути к более обширной узнаваемости.

Это название более знакомо в международном смысле, чем бывшее, – пояснил К.Кинтс. С ним начнутся изменения, которые запланированы в яхт-порту в течение последующих двух лет. Уже писалось, что Лиепайское управление СЭЗ, в ведении которого находится яхт-порт, в свой бюджет этого года включил финансирование для осуществления проекта модернизации этого порта. Запланированы реконструкция причала, установка новых плавающих причалов, строительство административного здания яхт-порта.

Поскольку "проект начинает продвигаться, и ясно, что инвестиции будут", лиепайчане стали больше работать над привлечением потенциальных клиентов. В середине января представители яхт-центра "Лиепая марина" побывали на важной международной отраслевой выставке в Дюссельдорфе, Германии.

"Если мы хотим, например, организовать у нас какую-нибудь регату, то хорошо, если мы находимся в обороте", – указал руководитель яхт-порта.

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