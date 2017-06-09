Каталог предприятий становится обширнее

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На этой неделе начинают сотрудничество портал liepajniekiem.lv и предприятие "Латвияс талрунис". Самая видимая для клиентов часть этого сотрудничества – интегрированный на портале каталог предприятий pilseta24.lv, и это улучшит качество оказываемой услуги.

Председатель правления ООО "Латвияс талрунис" Айгар Лазданс:

– Работая с предприятиями Лиепаи, Курземе в связи с региональной сетью порталом информации pilseta24.lv/liepaja24.lv мы пришли к выводу, что в Курземе популярностью пользуется портал liepajniekiem.lv. Мы поняли, что у нас имеется сильный банк данных предприятий – каталог, в свою очередь, liepajniekiem.lv имеет сильную сторону именно новостей и коммуникации, поэтому мы решили встретиться и установить сотрудничество. Наши ценности совпадают, так как понимаем, что в наши дни ресурсы Интернета раздроблены и чтобы человеку было легче ориентироваться в среде Интернета и он мог быстрее найти необходимую информацию, нужно собраться вместе и вести сотрудничество. Именно так создавалось это сотрудничество – мы интегрировали каталог предприятий pilseta24.lv на портале liepajniekiem.lv, и надеемся, что в повседневности жителям это поможет в поиске информации.

Председатель правления ООО "Курземес вардс" Инт Грасис:

– В наши дни остановка на достигнутом и самодовольство уже сделанным как в сфере медиа, так и в предпринимательстве в целом рано или поздно приводит к утрате стабильности. Особенно, если речь идет об интернет-медиа и предоставляемых возможностях, которые по сути до конца еще не познаны. Команда спродюсированного издательством "Курземес вардс" портала liepajniekiem.lv рада, что начато сотрудничество с предприятием "Латвияс талрунис", которое в своей сфере накопило многолетний опыт. Интегрированный на нашем портале каталог предприятий, в свою очередь, для лиепайчан его использование сделает более удобным и наглядным, а также предоставит более широкие возможности.