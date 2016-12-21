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22 и 23 декабря на Рожу лаукумс состоится рождественская ярмарка 

В поисках настоящей рождественской атмосферы, все лиепайчане приглашаются на ежегодную рождественскую ярмарку 22 и 23 декабря на Рожу лаукумс с 10 до 16 часов. На ярмарке можно будет приобрести елочные украшения, найти оригинальные подарки, а также выбрать красивые украшения и аксессуары, чтобы нарядиться на праздник. Чтобы позаботиться о богатом и вкусном праздничном угощении, будут предлагаться различные местные продукты питания.

 В самом сердце Лиепаи – на Рожу лаукумс будет то самое место, где можно ощутить предпраздничное оживление. Продавцы прибудут со всей Курземе, а также из Риги и даже Алуксне. Об организации ярмарки позаботилось общество “ETNO Liepāja”.

 Из лакомств на ярмарке будут предлагаться пипаркукас, домашние торты и другие сладости. Уже традиционно можно будет приобрести также сладости из Скривери. Будет мед, а также цукаты и сиропы из местных фруктов и ягод. 

Из более плотных продуктов торговцы предложат горох, домашние сыры, копченую рыбу, домашние колбасы и другие мясные изделия. Будут также натуральные приправы. На этот раз вина будут из виноделен Кулдиги и Талси. В свою очередь, глинтвейн можно будет пригубить как на месте, так и приобрести.

На ярмарке будут также изделия ремесленников, которые пригодятся как подарки, подходящие и для детей, и для взрослых. На ярмарке можно будет найти украшения, полотенца, вышитые именами, изделия с народными символами, а также многое другое. 

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