Кредит для семи проектов ЕС

Ключевые слова кредиты | проект | проекты | дума

Лиепайское самоуправление в Государственной кассе возьмет кредит в размере 6,4 миллиона евро, чтобы обеспечить предварительное финансирование и софинансирование еще семи проектам, реализацию которых Лиепайская дума планирует начать в этом году при поддержке структурных фондов Евросоюза. Решение о необходимости кредита депутаты приняли на заседании думы на прошлой неделе.

Решение принято, но это еще не значит, что город сразу же возьмет этот кредит, – важно оформить доступность кредита, чтобы средства можно было получить как только начнутся проекты, – пояснил заместитель исполнительного директора Лиепайской думы по финансовым делам Рональд Фрицбергс.

Самые большие работы, для которых предусмотрены эти деньги, связаны с модернизацией школ Лиепаи. На реализацию этого замысла предусмотрено взять кредит в размере 4,1 миллиона евро. Дума планирует обширные изменения в зданиях всех средних и основных школ, вложив в это более 10 миллионов евро до 2020 года. В этом году самоуправление намерено начать модернизацию 6-й средней школы им.Я.Райниса, 2-й средней школы им.А.С.Пушкина, 5-й средней школы им.Дружеского призыва, улучшение эргономичной учебный среды в 10-й средней школе им.Я.Чаксте, 12-й средней школе, и эти работы будут продолжаться в 2018 и 2019 годах. В этом году предусмотрено также проектирование улучшения учебной среды в 15-й средней школе, 8-й средней школе, 7-й средней школе и 3-й основной школе, а реально перемены в этих школах будут осуществляться в 2018 – 2020 годах.

В свою очередь, для реализации проекта "Развитие Лиепайской государственной 1-й гимназии в методический центр в сфере STEM и IKT" запланировано взять кредит в размере 740 000 евро. Для реализации проекта энергоэффективности детского сада "Дзинтариньш" запланирован кредит в размере 513 000 евро, а на проект энергоэффективности раздевалок стадиона "Даугава" – 369 000 евро.

Планируется также начать проект "Создание экспозиции музея мореходства", для которого самоуправление намерено взять кредит в размере 300 000 евро. Этот проект дума планирует реализовать за счет средств из Европейского фонда мореходства и рыбного хозяйства, время осуществления проекта – с сентября этого года до сентября 2018 года, – рассказала заместитель начальника управления развития Лаура Липская.

Еще 296 000 евро предусмотрены для начала шестой очереди проекта развития водного хозяйства самоуправленческого ООО "Лиепаяс уденс". 84 000 евро понадобятся для начала работ в рамках проекта "Уменьшение антропогенной нагрузки на острове Зиргу природного заказника "Лиепайское озеро" по упорядочению прибрежной части озера.