Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 7. февраля

-5°C
Ветер: A 9.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Nelda, Rihards, Ričards

Кучинскис не опасается, что Латвии придется платить "KVV Liepаjas metalurgs"

Ключевые слова кучинскис марис | квв лиепаяс металургс

Фото: LETА

Премьер-министр Марис Кучинскис не опасается, что Латвии придется платить "KVV Liepаjas metalurgs", заявил он сегодня в передаче ЛТВ "Утренняя панорама".

По его мнению, Латвии в этом деле ничего не грозит.

Если предприниматель не реализовал своих планов, это не основание для того, чтобы требовать компенсации у государства, считает премьер.

Кучинскис добавил, что не может подробнее комментировать иск, поданный владельцами "KVV Liepаjas metalurgs" против государства.

Как сообщалось, владелец неплатежеспособного АО "KVV Liepajas metalurgs", совладелец украинской компании "KVV Group" Евгений Казьмин подал в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) иск против Латвийского государства. Об этом свидетельствует информация на сайте центра.

"KVV Group" еще в прошлом году предупреждала о том, что будет жаловаться на Латвию Еврокомиссии, и это может привести к тому, что Латвии придется заплатить от 150 до 300 млн евро штрафа.

"KVV Group" также заявляла о возможности обращения в международный суд в связи с объявлением неплатежеспособности "KVV Liepаjas metalurgs".

Теперь Казьмин обратился в МЦУИС. Иск зарегистрирован 3 февраля, ответчиком по нему выступает юридический департамент Государственной канцелярии.

Как сообщалось, Лиепайский суд 16 сентября прошлого года объявил металлургический завод "KVV Liepаjas metalurgs" неплатежеспособным.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Бизнес

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!