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Премьер-министр Марис Кучинскис не опасается, что Латвии придется платить "KVV Liepаjas metalurgs", заявил он сегодня в передаче ЛТВ "Утренняя панорама".

По его мнению, Латвии в этом деле ничего не грозит.

Если предприниматель не реализовал своих планов, это не основание для того, чтобы требовать компенсации у государства, считает премьер.

Кучинскис добавил, что не может подробнее комментировать иск, поданный владельцами "KVV Liepаjas metalurgs" против государства.

Как сообщалось, владелец неплатежеспособного АО "KVV Liepajas metalurgs", совладелец украинской компании "KVV Group" Евгений Казьмин подал в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) иск против Латвийского государства. Об этом свидетельствует информация на сайте центра.

"KVV Group" еще в прошлом году предупреждала о том, что будет жаловаться на Латвию Еврокомиссии, и это может привести к тому, что Латвии придется заплатить от 150 до 300 млн евро штрафа.

"KVV Group" также заявляла о возможности обращения в международный суд в связи с объявлением неплатежеспособности "KVV Liepаjas metalurgs".

Теперь Казьмин обратился в МЦУИС. Иск зарегистрирован 3 февраля, ответчиком по нему выступает юридический департамент Государственной канцелярии.

Как сообщалось, Лиепайский суд 16 сентября прошлого года объявил металлургический завод "KVV Liepаjas metalurgs" неплатежеспособным.