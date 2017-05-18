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Портовая компания "Liepaja Bulk Terminal Ltd" отвергает высказанные жителями газете "Курземес вардс" упреки по поводу того, что предприятие не выполнило обещаний, чтобы уменьшить пыление при перегрузке зерновых. Компания указывает, что в течение последних двух лет выделила на эти цели объемные инвестиции.

Чтобы уменьшить попадание пыли в окружающую среду, предприятие "Liepaja Bulk Terminal" провело разные мероприятия. В 2015 году воздухоочистительными устройствами снабжены системы транспортеров терминала, в свою очередь, в прошлом году аспирационными устройствами оборудованы также оба узла выгрузки вагонов и воронки для перегрузки грузов. Также все технологические системы транспортеров накрыты чехлами, препятствующими распространению пыли, а в местах, где груз перемещаются с одной ленты транспортера на другую, также действуют аспирационные системы.

Предприятие также отмечает, что большая часть перевалочных операций происходит на крытых складах, что также ограничивает эмиссию пыли. Размещение складов и высота их кровли выбраны таким образом, чтобы максимально ограничить места обработки грузов от находящегося рядом жилого района. Дополнительно к новому строящемуся складу, напротив причала 51а, построена специальная пылеограничивающая защитная стена высотой в 24 метра.

Компания поясняет, что самые большие проблемы могут вызвать мельчайшие частицы пыли, поскольку они попадают в дыхательные пути людей. Вместе с тем, при выборе воздухоочистительных устройств, акцент ставится на то, чтобы воздух максимально очищался от частиц этой фракции.

Аспирационными устройствами оснащены системы транспортеров, а также передвижное погрузочное устройство судов. Соответствующие устройства специально предусмотрены для работ с насыпными грузами. и снабжены мешочными (карманными) фильтрами из полиэстера. Проектируемая мощность очистных сооружений – 99,7 процента (а именно, эмиссия пыли уменьшается на 99,7 процента).

Воздухоочистительные устройства "Liepaja Bulk Terminal Ltd", действуя с максимально разрешенной мощностью, могут поглощать до 30 тонн пыли.

Такими же аспирационными устройствами до конца 2015 года оснащены также четыре воронки, которые используются для обработки насыпных грузов. Общие затраты на установку аспирационных систем составляют примерно 150 000 евро.

"Лиепайское региональное управление среды в 2016 году на предприятии провело 8 проверок, чтобы убедиться в работе терминала соответственно разрешенной деятельности. Две проверки были запланированы, а 6 – оперативными, которые проведены после получения жалоб от населения. Ни в одной из проверок нарушения не констатированы. В свою очередь, в феврале 2017 года во время процесса перевалки в сотрудничестве с управлением Лиепайской СЭЗ были проведены замеры пылевого загрязнения, которые не свидетельствовали о превышении допустимых норм", – информировали представители предприятия, отмечая также, что работники терминала регулярно проходят медосмотр, и за все 10 лет деятельности ни у одного работника не констатировано профессиональное заболевание дыхательных путей.