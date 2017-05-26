Лиепайский аэропорт используется и для бизнеса, но туман отменил один рейс

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В течение недели после открытия внутренних пассажирских авиаперевозок на линии Лиепая – Рига, Лиепайский аэропорт обслуживал также частные самолеты с реактивным двигателем, на которых прилетели бизнесмены и туристы из Эстонии, Германии и Риги, – рассказал член правления самоуправленческого ООО "Авиасабиедриба Лиепая" Агрис Спруде.

"airBaltic" как ледокол проложил путь, и стали проявлять оживление маленькие суда", – сказал А.Спруде. Он считает: тот факт, что в Лиепаю выполняются регулярные рейсы, подтверждает и для других представителей авиации, что уровень безопасности проверен.

Но из-за тумана невозможно было выполнить рейс в Ригу в среду рано утром. Представитель "airBaltic" Алисе Бриеде информировала, что условия видимости были недостаточными, чтобы можно было лететь. "Погодные условия в Лиепае не отвечали минимальным требованиям, чтобы рейс VT020 мог вылететь из Лиепаи в Ригу, – пишет А.Бриеде в ответе газете "Курземес вардс". – Рейс из Лиепаи в Ригу был отменен. Безопасность полетов и пассажиров является приоритетом "airBaltic". "airBaltic" приносит извинения за изменения в планах путешествий наших клиентов. Авиакомпания делала все возможное, чтобы ее клиенты по возможности скорее могли попасть в свои конечные цели, предложив альтернативные возможности путешествия па автобусе, а также обеспечив транзитным пассажирам дальнейшие полеты на ближайшие возможные рейсы и во время ожидания предложив специальные купоны на питание. Клиентов, у которых имеются вопросы о дополнительной информации в этой ситуации, просим связаться с центрами обслуживания клиентов "airBaltic". По изначальной информации на рейсе VT020 находились 21 пассажир и четыре члена экипажа".