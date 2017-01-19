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Этой зимой в Лиепайском порту еще ни разу не потребовалось ломать лед, и, судя по прогнозам погоды, в ближайшее время это также не понадобится.

"Это нас только радует! В порту докеры и швартовщики могут работать быстрее, с меньшими усилиями, с большей безопасностью. Причем борьба со льдом требует дополнительных расходов. И, если нет сильных морозов, не нужно устанавливать повышенные требования в отношении ледового класса судов", – указал капитан Лиепайского порта Петерис Гудков.

Однако то, что акватория порта не была покрыта толстым слоем льда, не означает, что судно "Клинтс", которое выполняет функцию ледокола, этой зимой бездействовало у причала. "Это судно в качестве буксира участвует в швартовке судов", – пояснил капитан порта.

В начале года судовое сообщение в порту было довольно интенсивным – у причалов одновременно ошвартовывались даже 10 –12 грузовых судов. В настоящее время активность несколько снизилась, что характерно для второй половины января.

В прошлом году в целом в Лиепайском порту обслужено 1356 судов, что немного больше, чем годом ранее (1343). В этом году стивидорные компании порта планируют повышение объемов грузовых перевозок, вместе с тем ожидается, что число обслуженных судов увеличится.