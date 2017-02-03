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"Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о развитии металлообрабатывающей и машиностроительной отрасли, ведь Лиепая уже традиционно была одним из сильнейших городов обрабатывающей промышленности", – вчера на открытом в Лиепайском государственном техникуме на форуме бизнеса машиностроения и металлообработки сказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

На мероприятии, которое организовано с целью способствования международной узнаваемости Латвии, особенно Лиепаи, привлечению местных и зарубежных предпринимателей, потенциальных инвесторов и предоставлять возможность предпринимателям нашей страны устанавливать контакты бизнеса, собралось около 200 участников из разных стран. Так же, как на недавно состоявшемся Всемирном форуме экономике в Давосе, в Лиепае тоже эксперты побуждали предпринимателей думать о будущем – четвертой промышленной революции, которая больше известна как "Промышленность 4.0". Это новая система промышленности, которая соединяет реальную и виртуальную среду в экономике, а проще говоря, в индустриях доминируют автоматизированное оборудование и роботы, а не труд людей. Миллионы людей лишатся работы, но зато будут созданы совершенно новые профессии в разных сферах, ведь искусственный интеллект не в состоянии полностью заменить человека, – рассказал руководитель проектов ведущей в Европе исследовательской организации "Fraunhofer-Gesellschaft" Кай Мацнер.

Председатель совета АО "УПБ" Улдис Пиленс, в свою очередь, указал, что к такой революции по сути не готова ни одна страна, но Латвия имеет все возможности приблизиться к ней.

"Если бы мы могли найти платформу совместной деятельности, где встречаются идеи, деньги и менеджмент проектов, то, по-моему, в ближайшие 10 лет о Латвии мы услышали бы более позитивные слова", – сказал предприниматель, подчеркнув, что предприниматели должны кооперироваться для развития новых продуктов, и хорошим примером тому служит холдинга "УПБ". 2016 год для холдинга был лучшим в истории его существования – консолидированный оборот превысил 140 миллионов евро. Холдинг уже 10 – 12 лет назад осознанно создавался как кластер машиностроения и металлообработки с постепенным переходом производства простейших продуктов к все более сложным группам продуктов.

У.Пиленс предложил правительству стать "крестной матерью, крестным отцом или родителем" для новой платформы, на которую предприниматели могли бы вместе опираться и создавать для Латвии группу уникальных продуктов.

"Я готова стать крестной матерью, если господин Пиленс согласится быть крестным отцом. Тогда, по-моему, у нас будет в результат", – на предложение откликнулась министр финансов.

Во второй части форума предприниматели и эксперты встретились на панельных дискуссиях по обсуждению разработки новых продуктов, возможностей транзита и логистики для развития бизнеса, дуального образования и других вопросов.

В свою очередь, Лиепайской государственный техникум заключил договор о сотрудничестве с некоторыми металлообрабатывающими предприятиями города.

Форум продолжится сегодня посещением городских машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий.

В машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли в Лиепае работают более 40 предприятий с оборотом 60 миллионов евро в год, – информирует Лиепайская дума.