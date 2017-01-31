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Налог на такси опустошит кошельки  (3)

Ключевые слова такси | бизнес

Некоторые оказывающие услуги такси в Лиепае уже изменили свой тариф, который близок к максимальному.
Фото: Эгон Зивертс

В этом году поездка на такси в Лиепае и, вероятнее всего, также в других местах в Латвии, обойдется дороже. Главная причина этому – новый порядок, вступивший в силу в этом году – для получения лицензионной карты за каждое легковое такси, впредь каждый месяц придется платить социальный взнос. Таксисты рассуждают, что их ряды поредеют.

Чтобы уменьшить теневую экономику в отрасли такси, правительство в конце прошлого года приняло поправки к правилам, предусматривающие обязательные взносы государственного социального страхования. Поправками предусматривается, что самоуправление выдает на такси специальное разрешение, или лицензию, если за такси сделан обязательный взнос авансового платежа в размере 130 евро за календарный месяц. Этот платеж не зависит от числа физических лиц, которые занимаются перевозками на конкретном такси.

Эдуард – малый предприниматель, который в Лиепае предлагает услуги такси. В этом году его расходы увеличились, поскольку изменена налоговая ставка малого предприятия, еще 130 евро в месяц нужно откладывать на обязательный взнос. "Давят со всех сторон, – говорит мужчина. – Я работаю не каждый день, в основном езжу только по выходным. Лицензионная карта у меня действительна до конца февраля. А что потом? Как-то нужно будет пытаться работать дальше! Нужно будет также изменить цену на услугу. В настоящее время у меня дневной тариф – 54 цента, ночной тариф – 65 центов. Придется потребовать максимального тарифа".

"Откровенно говоря, мы в шоке от этого решения. Теперь каждому водителю придется платить 137 евро в месяц (130 евро социальный взнос плюс примерно 7 евро – цена лицензионной карты – И.О.) за одну машину", – с возмущением говорит член правления ООО "Курземес такси" Эдгар Гринбергс. Он в недоумении по поводу того, что все еще ни одно учреждение не сумело объяснить, куда будут направлены эти деньги и почему должны платить все водители, хотя ранее говорили, что молодежи до 24 лет, пенсионерам, а также тем, кому до пенсии осталось 5 лет, эти обязательные взносы не нужно будет платить. "И как можно облагать налогом машину? Машина сама едет, что ли? Лицензионную карту ведь выдают водителю. Я понимаю, что таким образом лоббируется "Baltic Taxi", где одной машиной пользуются три водителя. Целый колхоз! А что делают с нами – вытесняют. Можно ли Ригу сравнивать с Лиепаей? Ну, хорошо, мы готовы платить, но людей здесь остается все меньше. Жаль таксистов в таких городах как Кулдига или Талси. Там этот бизнес вообще исчезает", – говорит Э.Гринбергс.

 Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 31 января. 

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