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Нелепые пособия металлургам  (1)

Ключевые слова квв лиепаяс металургс | суд | неплатежеспособность

В январе этого года был оглашен приговор Верховного суда, согласно которому в пользу бывшего работника сортопрокатного цеха неплатежеспособного АО "Лиепаяс металургс" Алдиса Межвидса следует взыскать большее пособие по увольнению.

"Этим приговором доказано, что металлургам в 2013 году начислены нелепые пособия по увольнению за проработанные годы, начислены меньшие пособия по безработице и они незаконно уволены с работы", – говорит А.Межвидс и отмечает, что и другие металлурги, потерявшие работу после объявления неплатежеспособности АО "Лиепаяс металургс", вправе получить соответствующее им пособие по увольнению.

Этот приговор Верховный суд принял в связи с кассационной жалобой "Лиепаяс металургс" по поводу решения Курземского окружного суда от 11 сентября 2015 года взыскать в пользу Межвидса невыплаченную заработную плату за период с 1 мая по 21 ноября 2013 года в размере 1697,35 евро, невыплаченную разницу пособия по увольнению в размере 798,14 евро и пособие по увольнению за проработанные на металлургическом заводе годы в размере 1183,36 евро. "Поскольку я обратился в суд, Х.Велмерс выплачиваемое мне пособие в размере 1183,36 евро не признавал и не выплатил, хотя хорошо знал, что придется выплатить конкретное пособие по увольнению за проработанные годы", – отметил А.Межвидс.

Верховный суд решил оставить без изменений часть приговора Курземского окружного суда, согласно которой был удовлетворен иск о взыскании пособия по увольнению и его разницы, а в остальной части решение отменить и дело в отношении взыскания среднего заработка в период с 1 мая по 21 ноября 2013 года передать для нового рассмотрения в суд апелляционной инстанции в третий раз.

Полную версию статьи читайте в номере газеты за 18 апреля.

 

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