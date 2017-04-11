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Новое дыхание улицы Яня  (14)

Ключевые слова ресторан | бизнес

На прошлой неделе двери открыл ресторан "Hot Potato" на ул.Яня. Его хозяева с улыбкой говорят, что интерес лиепайчан к нему очень большой. В то время как еще проходили работы по благоустройству, идущие по улице люди нередко заглядывали в небольшие окошки, чтобы посмотреть, что происходит внутри.

Владелица ООО "Hot Potato", которое занимает первый этаж здания, Гита Шпаковская, показывая корреспонденту "Курземес вардс" помещения, говорит, что название "ресторан" полностью не характеризует то, что там будет происходить. Со сцены, которая находится в одном конце под сводчатым потолком, будет звучать и музыка, исполняемая диджеями, и живая музыка. Она будет разного жанра.

Это может стать также платформой для привлечения разных творческих людей, – говорит работник "Hot Potato" Клав Тимбра. Задумок много, поскольку запланирована долгосрочная работа – само здание определяет то, что спешка ни к чему. Есть также задумка о базарчике крестьянской продукции во дворе, но в этом году, скорее всего, это реализовать еще не удастся.

Путь к открытию был нелегким, – признают оба работника – партнеры и в труде, и в жизни. Найти хорошего шеф-повара, который затем укомплектовал команду поваров, это одно уже было большим вызовом.

В помещениях курить не будут, здесь будет место для детских игр, а также пеленальный столик. И интересы жителей окружающих домов в отношении спокойных вечеров будут учтены – работники обещают, что предполагаемые проблемы совместно обязательно можно будет решить.

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