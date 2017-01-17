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Новые владельцы – новые надежды  (3)

Ключевые слова недвижимость

В конце прошлого года Лиепайское самоуправление 17 раз отказывалось от преимущественного права покупки, – такую информацию комитет развития города Лиепайской думы на прошлой неделе принял к сведению.

В основном в период – с 22 ноября по 31 декабря, в отношении которого принималось решение, продавались и покупались индивидуальные жилые дома с землей в Северном предместье, Эзеркрасте, Приозерье, а также в историческом центре города.

Одна из самых больших собственностей, проданных в этот период, на ул. Капсетас, 9/15 – земельный участок, площадью 3922 кв. метра, и четыре постройки.  Указанная плата за покупку 390 тысяч евро. Новый владелец не пожелал, чтобы его имя упоминалось в газете, пока преждевременно говорить о том, какие у него планы в связи с этим земельным участком.

Нового владельца обрело и здание на проспекте Курмаяс, 22, где когда-то размещалась наркологическая больница. За 117 тысяч евро земельный участок, площадью 3295 кв. метров, приобрело предприятие "Хермес инвест".

Жилой дом на ул.Пелду, 32/34 вместе с земельным участком, площадью 932 кв.метра и тремя подсобными зданиями продан за 150 тысяч евро. Жилой дом на ул.Дзинтара, 51 (с земельным участком, площадью 1389 кв.метра и  двумя хозяйственными постройками) продан за 80 тысяч евро. А нежилое здание на ул.Клайпедас, 64 с земельным участком, площадью 1496 кв. метра, продано за 75 тысяч евро.

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