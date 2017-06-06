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Ключевые слова бизнес

"Латвийский рынок может съесть столько, сколько он может съесть. Но с повышением покупательной способности жители Латвии в основном предпочитают товары с большей добавленной стоимостью – что-то новое, более дорогое. Конкуренция на внутреннем рынке обострилась, а чтобы предприятия могли развиваться, нужно думать об экспорте, и многие производственники поняли это", – считает председатель совета Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре.

Депутат Европарламента, координатор Европейской народной партии в комитете промышленности, исследований и энергетики Кришьянис Кариньш отметил, что потенциал отрасли необходимо развивать путем способствования производству таких продуктов, которые имеют более высокую добавленную стоимость, расширения кооперации производителей и поиска возможностей производства так называемых нишевых продуктов, а также увеличения экспорта. Это могло бы обеспечить более высокие зарплаты работающим в отрасли. "У нас много прекрасных предприятий, которые пользуются теми возможностями, которые предоставляет ЕС. Например, "Pure Food" свою продукцию продает во многих странах ЕС, а "Трикатас сиерс" завоевывает рынок Скандинавии. Видим, что после кризиса именно экспортирующий сектор продвигал народное хозяйство вверх. Сейчас в Европе немногим более 500 миллионов жителей на едином рынке, где нет таможенных тарифов, где обеспечено свободное передвижение товаров. Для нас важно сохранить это, а также добиться свободного потока услуг, устраняя те препятствия, которые по-прежнему существуют", – рассказала И.Шуре.

Завоевание экспортного рынка является длительным и дорогостоящим процессом, эксперты считают, что для этого необходимо не менее одного или  двух лет. Однако предприниматели латвийской пищевой отрасли, зная, что в 2020 году завершится период финансового планирования фондов Евросоюза, активизировались и сейчас активно участвуют во многих проектах, чтобы получить поддержку для освоения новых рынков экспорта. "Например, в федерации пищевых предприятий есть кластер, где средние и малые предприятия могут получить поддержку для связанных с экспортом визитов, поездок по установлению контактов, участия в выставках или непосредственных мероприятий по заключению договора. Это большое подспорье для предпринимателей, и они активно пользуются этим", – говорит И.Шуре.

Согласно данным статистического бюро Евросоюза "Евростат", в 2016 году продукты продовольствия сельского и рыбного хозяйств были важнейшей отраслью в общем экспорте Латвии. В прошлом году экспорт этих продуктов, по сравнению с 2015 годом, увеличился на 71 миллион евро, или 3,4 процента.

"В отношении объема экспорта фактически мы достигли докризисного уровня. Перед тем из-за эмбарго России экспорт пищевых продуктов в одном квартале понизился даже на 40 процентов. А теперь спустя примерно два года предпринимателям начинает приносить плоды та тяжелая работа, которую требовала переориентация рынков экспорта в другие страны", – указала председатель совета федерации.

Она отметила, что важным является экспорт алкогольных напитков, и в качестве примера привела предприятие "Латвияс балзамс", продукцию которого продают на более чем 160 рынках экспорта. Во внешней торговле объемы повышают также переработчики зерна и муки, главным рынком которых является Скандинавский регион.

Полную версию статьи можете прочитаь в номере газеты за 6 июня. 

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