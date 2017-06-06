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Оборот зверохозяйства падает

Ключевые слова звероводческaя фермa

Фото: Эгон Зивертс

Оборот акционерного общества "Гробиня" за прошлый год, по сравнению с 2015 годом, уменьшился на 43 процента.

Об этом председатель правления зверохозяйства "Гробиня" Гундар Яунслейнис проинформировал биржу "NASDAQ Riga". Оборот составил 2,75 миллиона евро. Г.Яунслейнис объясняет снижение оборота падением цен на норковые шкурки: "В связи с кризисом в меховой отрасли в мире продукция "Гробини" в 2016 году 12 месяцев реализовывалась ниже себестоимости, и акционерное общество понесло убытки".

"Курземес вардс" уже писала, что неполный год назад Лиепайский суд утвердил план мероприятий процесса правовой защиты предприятия. План является обязательным до 2018 года.

План мероприятий процесса правовой защиты "Гробини" основан на прогнозе, что в 2017 году средняя цена торгов за шкурку будет составлять 30 евро. Согласно результатам торгов марта этого года, так это и есть, – указывает руководство предприятия. Поэтому оно обоснованно считает, что сможет выполнить план и восстановить свою способность выполнять обязательства.

Согласно информации, представленной фондовой бирже, в прошлом году в акционерном обществе "Гробиня" в среднем работало 118 человек. 

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