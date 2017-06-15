Общественный транспорт хочет вернуть пассажиров

Между Ригой и Лиепаей ежедневно автобусы курсируют 34 раза, а вместе с продленными рейсами, например, через Айзпуте или Вайнеде, – 46 рейсов. Чтобы содержать маршрут между Лиепаей и столицей, в прошлом году государство датировало 32 процента всех затрат. В прошлом году из Риги и обратно было перевезено 337 000 платных пассажиров (без учета сирот и инвалидов) – на 2 процента меньше, чем в 2015 году.

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Во всей Латвии автобусы более новые и безопасные, но меньше перевозчиков, чем сейчас. Довольные пассажиры в салоне, а работа шофера под постоянным надзором видеокамер. В свою очередь, в местах, где людей совсем мало, транспорт будет приезжать по вызову. Это лишь несколько нюансов единой системы общественного сообщения, которую с 2021 года намерено внедрить государственное ООО "Аутотранспорта дирекция", – газете "Курземес вардс" рассказали председатель правления предприятия Кристиан Годиньш и специалист по общественным отношениям Зане Плоне.

Количество жителей уменьшается во всех регионах Латвии. Одновременно увеличивается количество частных транспортных средств. Довольно много автобусных маршрутов, по которым ездит совсем мало людей. Еще одна из причин, почему перевозчики теряют часть пассажиров, связана с качеством услуг. В Латвии оно очень резко отличается. В Курземе ситуация в этом отношении намного лучше, – рассказал К.Годиньш.

Качество услуги зависит также от года выпуска автобуса и имеющихся в нем удобств: обогрев зимой, кондиционер летом, объявление остановок с помощью аудио- и визуальной системы, скорости движения. К.Годиньш: "Мы открыли экспресс-рейс – из Риги в Лиепаю можно доехать за 3 часа и 5 минут. По сравнению с частным транспортом, это уже конкурентоспособная скорость".

Сейчас в Латвии в некоторых местах работают новые автобусы, а в некоторых еще пользуются развалюхами 36 – 38-летней давности, но пассажиры и государство за услугу платят одинаковую сумму. В Курземе возраст автобусов составляет в среднем 7,2 года, а в стране – 12,3 года.

До сих пор перевозчики оказывают услуги на основании отличающихся договоров, заключенных в разные времена и на разных условиях. В Латвии работают 40 перевозчиков, которые оказывают услуги на основании 63 договоров. Некоторые автобусные парки заключали договоры еще с бывшими районными советами без конкурса и без каких-либо требований к качеству. В Курземе еще в силе один такой договор – в Талси, больше таковых в Земгале и Латгалии. "Это неправильно с позиций конкуренции и качества пассажирских перевозок. Ведь украдена возможность ездить в более хороших условиях", – указал К.Годиньш.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 15 июня.