Ключевые слова порт | грузы | лсэз

Руководство Лиепайской специальной экономической зоны в понедельник заключило протокол намерений о сотрудничестве с белорусской компанией "Бремино групп", которая развивает масштабный проект инвестиций о создании комплекса производства и логистики в районе Орши.

Заместитель управляющего Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевский указал, что в настоящее время в Латвии происходит активная работа над привлечением китайских грузов, и Лиепая оценивает свои возможности включиться в эту цепочку логистики. "Компания "Бремино групп" является серьезным белорусским игроком в области логистики, у которого есть несколько парков логистики в Белоруссии, и в настоящее время разрабатываются новые проекты. Думая о совместной обработке грузов из Китая и других стран, мы подписали протокол намерений о сотрудничестве с Оршским парком логистики. Лиепая могла бы включиться в цепочку логистики, по которой контейнерные грузы из Дальнего Востока и других регионов попадают в Оршу и, соответственно оттуда, через Лиепайский порт, используя паромную линию, – в европейские страны", – поведал У.Хмиелевский.

Отдельный протокол намерений с "Бремино групп" как с оператором паромного терминала, подписало также предприятие "Террабалт", которое в Лиепайском порту обслуживает и паромы, и контейнерные перевозки.

Заместитель управляющего СЭЗ, правда, отметил, что эта работа не даст сиюминутного результата не сегодня, не завтра, а через несколько лет, когда постепенно в эксплуатацию будет сдан комплекс производства и логистики в районе Орши.