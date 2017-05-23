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Появится новое пляжное кафе

Ключевые слова кафе | пляж

Фото: Иллюстративное фото

Ожидается, что этим летом к лиепайским пляжным кафе присоединится еще одно предприятие питания – ООО "Лиепаяс ресторанс", которому принадлежат ресторан и бар "МО Лиепая".

Претендентам на оказание услуг были доступны три места на пляже. Но в конкурсе была получена лишь одна заявка, и победителем признано ООО "Лиепаяс ресторанс", которое обрело право в течение трех лет оказывать услуги общественного питания в пляжной зоне, – проинформировала Лиепайская дума.

"Заключен договор, и предприниматель оформляет всю необходимую документацию для получения разрешения на оказание услуг общественного питания", – пояснила специалист по общественным отношениям Лиепайской думы Эвита Энгеле.

Раньше пляжным кафе разрешение на оказание услуг выдавали лишь на сезон, но, принимая во внимание предложения коммерсантов, концепция в прошлом году была изменена. Весной прошлого года городская дума провела конкурс, в результате которого претенденты могли получить право на оказание услуг общественного питания на пляже на три года. Конкурс был объявлен на 8 пляжных мест, но договоры заключены с четырьмя коммерсантами – ООО "РСБ" (кафе "Red Sun Buffet"), ООО "Яна луксс" (кафе "Вею дарзс"), ООО "В.Розгас комерцфирма" (кафе "Summer Seven") и ООО "Плудмалес аттистиба" (бар "Цукурфабрик").

Осенью прошлого года проходил также конкурс об оказании услуг общественного питания на пляже Военного городка. В результате, договор на три года заключен с ООО "Риетумкрастс". 

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