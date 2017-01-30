Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 30. января

+0°C
Ветер: D 5.6 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Pārsla, Tīna, Valentīna

Полиция закрыла дело против бывших руководителей "Liepаjas metalurgs"  (3)

Ключевые слова лиепаяс металургс | захарьин сергей | липман киров | сегал илья

Фото: Эгон Зивертс

В конце прошлого года управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции прекратило уголовный процесс против бывших владельцев АО "Liepаjas metalurgs".

Как рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучин, были проверены обстоятельства потенциального присвоения денег и превышения должностных полномочий со стороны бывших руководителей завода. Проанализировано огромное количество документов, направлены многочисленные просьбы о правовой помощи в другие государства, проведено несколько обысков.

Несмотря на это, управление по борьбе с экономическими преступлениями не получило доказательств того, что бывшие руководители металлургического комбината присваивали средства или злоупотребляли полномочиями.

Решение вступило в силу и обжалованию не подлежит.

Бывший акционер "Liepаjas metalurgs" Сергей Захарьин, имя которого также фигурировало в процессе, считает, что данный уголовный процесс, потребовавший много времени, труда и ресурсов и инициированный на деньги налогоплательщиков, уже изначально был обречен на неудачу.

Процесс был начат летом 2012 года по заявлению Кирова Липмана. В статусе подозреваемых находились Сергей Захарьин, Алексей Захарьин и Илья Сегал.

  • Комментарии (3)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Бизнес

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!