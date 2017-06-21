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Поставщиков щепы вдвое больше

Ключевые слова щепа | лиепаяс энергия

Фото: Публичное

В июне завершился опрос цен ООО "Лиепаяс энергия" на поставку энергетической щепы, и сейчас предприятие уже получает первые грузы щепы. Возможность обеспечивать поставки энергоресурсов в следующем отопительном сезоне получили в общей сложности восемь предприятий. Это вдвое больше, чем в прошлом сезоне.

Общий объем щепы в течение всего сезона, примерно 200 000 насыпных кубометров, ООО "Лиепаяс энергия" будет получать от четырех многолетних партнеров – ООО "Уси", ООО "Ласкана" ЛСЭЗ, АО "Латвияс финиерис" и ООО "PA Energy" и от четырех новых партнеров по сотрудничеству – ООО "Woodchip Company", OOO "Timberteh", ООО "Яунас иелас" и ООО "Латейра".

В этом году впервые объемы поставок не будут распределены одинаково всем поставщикам, – информирует специалист по общественным отношениям ООО "Лиепаяс энергия" Агия Терауда. "Тем, с кем у нас установлено долгосрочное сотрудничество, мы разрешаем поставлять больше, а новые игроки рынка будут поставлять меньше", – пояснила она. Такой шаг предпринят из соображений надежности – чтобы проверить новых поставщиков и их продукцию. "Если после этого сезона обе стороны останутся довольны сотрудничеством, то в следующем сезоне можем установить увеличенный объем поставок", – рассказала Терауда. Из подобных соображений было решено выбрать больше поставщиков. Хотя есть предприятия, которые могли бы обеспечить поставку всего необходимого объема, при выборе нескольких поставщиков имеется больше гарантии, чтобы из-за неурядиц в логистике предприятию "Лиепаяс энергия" не остаться без щепы, а жителям – без тепла.

Поставщиков щепы выбирали по нескольким критериям: "Мы проводим опрос цен, но это не значит, что мы рассматриваем только цены. Для нас очень важно качество", – пояснила А.Терауда. Поэтому оцениваются несколько параметров энергоресурса – размер, состав, влажность, а также показатели деятельности самого предприятия – место деятельности, возможности хранения щепы, решения логистики и др. Сравнивая все показатели и учитывая цены, в результате отдается предпочтение соответствующим поставщикам. Как указала А.Терауда, при подаче заявок ООО "Лиепаяс энергия" щепу не проверяет, предполагая, что все указанные замеры и анализы отвечают действительности. "А после заключения договора и получения груза мы сами проводим анализы и проверяем щепу. Мы также бываем у поставщиков и смотрим, как они работают", – рассказала Агия Терауда.

По сравнению с прошлым годом, количество заявок было намного меньше – в прошлом году 36, а в этом 20 потенциальных поставщиков. Но это не значит, что интерес понизился. "Поставщики меняют свой рынок, кто-то с кем-то объединяется. Поэтому предложений становится как бы меньше, а на самом деле, возможно, ничего не изменилось", – допускает А.Терауда.

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