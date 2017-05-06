До конца мая потенциальные покупатели неплатежеспособного АО "KVV Liepajas metalurgs" должны подать обязывающие предложения, cообщил агентству ЛЕТА представитель администратора неплатежеспособности предприятия Дзинтарс Хмиелевскис.
"Получено несколько интересных предложений, потенциальные покупатели очно ознакомились с ситуацией на предприятии. До окончания срока подачи заявок сравнивать предложения инвесторов преждевременно, так как они могут относиться к покупке как предприятия в целом, так и отдельных активов", - сказал он.
Точное число потенциальных покупателей и сделанные ими предложения станут известны по истечении срока подачи заявок, добавил Хмиелевскис.
Как сообщалось, с учетом большого объема работы, связанной с подготовкой информации и информированием инвесторов, срок продажи имущества неплатежеспособного АО "KVV Liepajas metalurgs" был продлен до 16 июня.
Согласно закону о неплатежеспособности срок продажи имущества составляет шесть месяцев со дня объявления процесса неплатежеспособности, т.е. он истек 16 марта. План продажи имущества остался прежним - администратор рекомендует продавать его как единое целое, поскольку только в таком случае на заводе можно восстановить производство.
Ранее Хмиелевскис заявил, что продажа имущества предприятия как единого целого будет возможна только в том случае, если оно вызовет достаточно большой интерес со стороны инвесторов, а предложенная цена будет соответствовать интересам кредиторов.
Администратор "KVV Liepаjas metalurgs" в установленный срок получил требования кредиторов на общую сумму 116,58 млн евро, в том числе требования 395 работников предприятия на общую сумму 722,8 тыс. евро.
Лиепайский суд 16 сентября прошлого года объявил металлургический завод " KVV Liepаjas metalurgs" неплатежеспособным.
Владелец АО "KVV Liepajas metalurgs", совладелец украинской компании "KVV Group" Евгений Казьмин подал в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) иск против Латвийского государства.
"KVV Group" еще в прошлом году предупреждала о том, что будет жаловаться на Латвию Еврокомиссии, и это может привести к тому, что Латвии придется заплатить от 150 до 300 млн евро штрафа.
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