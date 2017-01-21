Позитивная энергия на берегу канала

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Центр картингов на берегу канала "Blue Shock Race" открыли полгода назад. Если вначале думали лишь о прокате электрокартингов, то теперь там предлагаются и другие развлечения.

"Открывая центр, мы хотели, чтобы люди, наконец, перестали говорить, что в Лиепае ничего не происходит", подчеркнул хозяин центра Артис Даугинс.

В настоящее время в бывшем магазине "Māja" на первом этаже находится картодром, а второй этаж отведен под другие развлечения, которые до сих пор не были доступны в Лиепае. Как рассказал А. Даугинс, здесь можно научиться управлять дронами, сыграть в футпул (бильярд, где играют ногами), принять участие в битве с лазерами. Стоит отметить, что упомянутые развлечения предлагает не "Blue Shock Race", а другие предприятия.

Дроны и лазертаг в одном месте

Представитель предприятия "Dragonfli" Роберт Грундманис рассказал, что у лиепайчан имеется интерес к возможности пилотировать дроны. "У нас имеются определенные посетители, есть семьи, которые приходят сюда регулярно. Конечно, наибольший интерес в конце недели, иногда даже люди стоят в очереди. Люди приходят разного возраста и с разным уровнем навыка". Люди сюда приходят также и со своими дронами. Одной из причин, почему предприятие арену с дронами, это желание развивать также соревнования по управлению дронами.

Недавно "Dragonfli"начали предлагать еще одно новшество – футпул, который является самым большим бильярдом в Лиепае, и где играют ногами. "Даже не помню, где впервые увидел футпул. Мы сами спроектировали и создаем все необходимое для этой игры" - отметил Роберт.

В свою очередь, ООО "Parabelum" в этом месяце в здании открыло первый лазертаг (лазерный пейнтбол) в Лиепае. Инициативу проявили Эйженс Прамалтс и Айнар Зайцев. "Мы решили попробовать, получили финансирование и запустили проект. Имеется большой интерес к этой игре, особенно в конце недели. Уже даже зарезервированы празднования дней рождения здесь в феврале. Для начала у нам все отлично, и это радует, поскольку мы немного сомневались, что все получится.

Работает без выходных

"Центр еще не завершен," – заинтриговал Артис Даугинс. Вскоре посетителям предложат насладиться виртуальным миром – планируется создать стенды, где можно сесть, надеть очки, и нестись, например по американским горкам. Кроме того, в скором времени планируется установить игровые столы. Будет также и школа ралли для детей от 4 до 16 лет.

В центре развлечений свой уголок нашел также и фотограф Валтерс Пелнс, а кофейный стенд откроет Гатис Вейландс. Расширить планируется и сам картодром.

В настоящее время, в месяц центр развлечений посещает до 2 тысяч человек.