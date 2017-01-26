Предприятия СЭЗ излагают новые планы

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Несколько компаний Лиепайской специальной экономической зоны в этом году планируют вложить средства в развитие своей предпринимательской деятельности, в целом инвестируя более 5 миллионов евро.

"Шесть предприятий запланировали конкретные вложения, и эти проекты уже в ближайшее время будут реализованы. Если взглянуть на общую сумму вложений, то это достаточно впечатляющая цифра", – оценил управляющий Лиепайской СЭЗ Янис Лапиньш. "Это свидетельствует о том, что производство и деятельность порта развиваются", – отметил его заместитель Улдис Хмиелевский.

ООО "Вецас остмалас бизнеса паркс" собирается осуществить софинансируемый Евросоюзом проект, предусматривающий строительство производственного здания. Общие расходы проекта составляют почти 1,3 миллиона евро, из которых 45 процентов будет предоставленная Центральным агентством финансов и договоров поддержка.

Работающее в Лиепайском бизнес-центре предприятие "Lesjofors Springs LV" обязалось осуществить проект модернизации производственного оборудования на общую сумму 145 000 евро.

Другое металлообрабатывающее предприятие бизнес-центра – "Caljan Rite-Hite Latvia" в этом году собирается инвестировать 263 000 евро в улучшение технологического процесса и производственной среды.

Стивидорная компания "Экерс стивидорс ЛП" до конца июня за 162,4 тысячи евро приобретет вспомогательные устройства для погрузочной техники, а предприятие "Baltic Biofuel Company" до конца года наметило осуществить проект "Строительство площадки открытого типа для хранения насыпных грузов и создание оснастки транспортеров на улицах О.Калпака, 21/25, Атследзниеку, 16/18 в Лиепае" (общая сумма – 205 000 евро).

Самые крупные вложения – в размере 2,947 миллиона евро запланировала портовая компания "Liepaja Bulk Terminal Ltd", которая до конца будущего года наметила построить три бункера, или силоса для насыпных грузов.

Со всеми упомянутыми компаниями правление Лиепайской СЭЗ решило заключить договор о вложении в осуществление проекта. Вместе с тем, эти предприятия смогут получить налоговые льготы.