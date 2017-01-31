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Предприниматели поделились впечатлениями

Ключевые слова форум | предпринимательство

В зале гостиницы "Promenade Hotel" в пятницу на ежегодном форуме собрались курземские предприниматели, чтобы обсудить важные в предпринимательской деятельности вопросы и новинки.

Цель форума – помочь найти новые контакты, идеи, а также вдохновение. Своим опытом поделились многие предприниматели, которые сумели не раз преодолеть разные вызовы и добиться успехов также за пределами страны, – ООО "Purified", которое производит пищевые добавки для черного шоколада, лиепайское металлообрабатывающее предприятие "Металмейстарс" с изготовленными на котором полозьями скелетонисты – братья Томас и Мартин Дукурсы завоевали медали на чемпионатах Европы и мира, предприятие "Aerodum Technologies", которое известно ветряными тоннелями, и производитель энергоэффективного освещения "Визуло". Во второй части форума состоялась сессия менторинга, на которой опытные предприниматели выслушали и своими советами поддержали рассказы молодых коммерсантов Курземского бизнес-инкубатора. В свою очередь, в завершение мероприятия участники оглянулись на прошедший год и обсудили дальнейшие планы.

Во время форума был подписан также официальный документ – договор о сотрудничестве между Лиепайским управлением специальной экономической зоны и Латвийской торгово-промышленной палатой. 

Управляющий Лиепайской СЭЗ Янис Лапиньш корреспонденту "Курземес вардс" пояснил, что руководимое им управление и до этого сотрудничало с ЛТПП, но договор даст возможность продолжить сотрудничество уже на другом уровне, например, использовать контакты сотрудничества палаты, которая является крупнейшей организацией предпринимателей в Латвии, поделиться новинками и т.д.

Форум курземских предпринимателей организовала ЛТПП в сотрудничестве с Курземским бизнес-инкубатором, финансовой институцией "Алтум" и Лиепайским отделением организации "JCI Latvia".

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