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Приостановлены строительные работы на одной части будущего магазина

Ключевые слова магазин | строительство

На стройплощадке будущего торгового центра на ул.Парка, 11 частично приостановлено строительство, так как замечены отклонения от согласованного проекта, – газете "Курземес вардс" рассказал директор департамента контроля Бюро госконтроля по строительству Марис Демме.

Так как это будет общественным зданием, в котором одновременно смогут находиться более 100 человек, то вести контроль за строительством обязано упомянутое бюро. На прошлой неделе бюро провело проверку, во время которой констатировано, что одно отдельное место в здании строится не по тому проекту, который согласован в стройуправе и был в силе к моменту проверки, а по изначальному проекту, который тоже был согласован. По словам М.Демме, изначально одна часть конструкции переднего навеса здания планировалась в форме полукруга, а потом в проект были внесены  изменения и предусмотрено, что конструкция этого сооружения должна быть треугольной. По каким-то обстоятельствам конструкция все-таки сооружена в виде полукруга – на фотографии видна эта конструкция навеса. "В этом нет ничего трагического, но все-таки изменен внешний облик, – прокомментировал М.Демме, отметив, что это, скорее всего, – вопрос согласования документов, а потом решение о дальнейшем будет в компетенции Лиепайской стройуправы. В стройуправе газета "Курземес вардс" узнала, что проектировщик – ООO "AI Engineering" подал запрос об изменениях строительного проекта.

 

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