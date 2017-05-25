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Распределены дивиденды "Лиепаяс энергия"

Ключевые слова дивиденды | лиепаяс энергия

Доходы от дивидендов ООО "Лиепаяс энергия" в общей сложности на 1,1 миллиона евро Лиепайская дума использует на благоустройство внутренних дворов многоквартирных домов самоуправления и программу обновления исторических зданий, а также для начала некоторых софинансируемых из структурных фондов ЕС проектов. Так решили депутаты на заседании думы.

Дивиденды распределены следующим образом. На софинансирование благоустройства внутренних дворов многоквартирных домов выделено 900 000 евро. На софинансирование сохранения исторических зданий, то есть памятников культуры, выделено 26 783 евро, на проекты фондов ЕС – 182 139 евро.

За счет использования дивидендов "Лиепаяс энергия" городская дума намерена этим летом начать реконструкцию ул.Круму, на участке от ул.Зиемелю до ул.Пулвера. Этот проект по планам самоуправления получит софинансирование из структурных фондов ЕС, но европейские деньги на это можно будет получить только в конце лета, а "до августа уже можно многое сделать", – на заседании думы сказал заместитель исполнительного директора Лиепайской думы Рональд Фрицбергс.

Уже в начале года в бюджете самоуправления было выделено 100 000 евро на программу дворов многоквартирных домов, а вместе с дивидендами эта сумма теперь достигнет 1 миллиона евро. Жители в этом году подали самоуправлению 22 заявки проектов по благоустройству прилегающей к 30 жилым домам территории. Для этой цели заявители проектов требуют выделить более чем 1,258 миллиона евро.

В свою очередь, на программу обновления исторических зданий уже в начале года дума предусмотрела в бюджете 100 000 евро. Теперь эта сумма достигает 126 783 евро. В этом году самоуправление получило 33 заявки проектов в рамках этой программы на общую сумму почти 100 000 евро.

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