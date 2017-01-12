Регистрируют меньше, ликвидируют больше

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В Лиепае так же, как в остальных больших городах Латвии, в прошлом году сократилось количество зарегистрированных новых предприятий, – свидетельствует обобщенная информация банком данных "Лурсофт".

В 2015 году в Лиепае зарегистрировано 330 новых предприятий, в 2016 году – 264, в свою очередь, в прошлом году ликвидировано 327 фирм, в 2015 году – 300.

Значительнее всего регистрация новых предприятий уменьшилась в Вентспилсе. Если в 2015 году там создано 153 предприятия, то в прошлом году 95, то есть на 37,90 процента меньше. Второе самое большое уменьшение в Валмиере, где в прошлом году зарегистрировано 96 новых предприятий, и это означает, что по сравнению с 2015 годом, сокращение количества произошло на 28,36 процента.

Анализируя количество ликвидированных предприятий, видно, что только у Елгавы прошедший год был со знаком плюс, поскольку в этом городе количество новых предприятий было больше, чем ликвидированных, – показывают данные "Лурсофт". В прошлом году в Елгаве ликвидировано 230 предприятий, а количество зарегистрированных было на шесть больше.