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Резервировали последними, строить будут первыми

Ключевые слова бизнес | строительство

ООО "Buckwheat Baltic", которое в конце мая на год зарезервировало последний свободный земельный участок в индустриальном парке улицы Дуню/Мелду, уже в ближайшее время готово приступить к строительству производственно-складского комплекса переработки гречки.

"Предприятие уже выполнило свои обязательства, предусмотренные в договоре о резервировании права аренды земли – разработан проект в минимальном составе, представлен и уже утвержден в стройуправе", – рассказал управляющий Лиепайской специальной экономической зоны Янис Лапиньш, отметив, что такому оперативному продвижению вперед способствовало использование стандартного проекта для строительства производства. Вместе с этим будет облегчена разработка технического проекта. Из учета того, что проект утвержден, правление СЭЗ решило заключить с "Buckwheat Baltic" долгосрочный договор об аренде земельного участка на ул.Дуню, 5 (площадью 23 740 кв.м) на 30 лет. Арендная плата в месяц установлена в размере 0,025 евро за кв.м (без налога на добавленную стоимость). Решено также предоставить предприятию статус общества капитала СЭЗ. "Buckwheat Baltic" планирует создать комплекс в течение ближайших двух лет с инвестициями в размере около 2 миллионов евро. Будет обеспечено 27 новых рабочих мест со средней оплатой труда 1200 евро в месяц. 

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