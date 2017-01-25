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Резервируют землю для строительства производства "Trelleborg"

Ключевые слова trelleborg | производство

Принимая во внимание то, что предприятие "Trelleborg Wheels Systems" решило прекратить свою деятельность в шведском городе Севше и перенести производство в наш город, владелец Лиепайского бизнес-центра и эксплуатационник недвижимости ООО "Пумак Лиепая" будет строить новое производственное здание.

Для этой цели правление Лиепайской специальной экономической зоны решило с "Пумак Лиепая" заключить договор о резервировании прав на аренду земли на ул.Капседес, 4а для объединения земельных участков и разработки стройпроекта производства в минимальном составе. Для производства необходим земельный участок площадью в 3241 квадратный метр.

Мы уже сообщали, что предприятие "Trelleborg Wheels Systems" решило перенести всю деятельность по производству и разработке дисков колес в одно производство. После тщательного исследования принято решение, что, начиная с 2018 года, это будет производство дисков колес в Лиепайском бизнес-центре на ул.Капседес.

"Это доказывает то, что предприятия, которые пришли в Лиепаю, поняли, что это место, где можно работать и целенаправленно развиваться. Думаю, что подобные заявления в течение ближайших месяцев могут последовать еще от нескольких заводов, но об этом, к сожалению, мы еще не можем рассказывать", – поведал заместитель управляющего Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевский.

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