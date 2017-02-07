Руководитель ООО "Толметс" покинула должность

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Долголетняя председатель правления предприятия по сбору и переработке металлолома ООО "Толметс" Инта Озолиня покинула должность, – свидетельствует опубликованная в базе данных "Лурсофт" информация.

Агентству ЛЕТА она сказала, что приняла такое решение, поскольку "до пенсии уже недалеко и пришло время отдохнуть".

На должности председателя правления предприятия И.Озолиня находилась с 2008 года.

В настоящее время в правлении предприятия "Толметс" работу продолжают Артем Хомутов, Андрей Шакелис и Роберт Иванов.