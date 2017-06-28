С "Рими" взыскивают 1000 евро в пользу покупателя

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Компания "Рими Латвиа" покупателю, которому прошлым летом в магазине на ногу упала стеклянная дверь витрины, вместо 200 евро должна будет заплатить 1000 евро в качестве компенсации. Так решил Курземский окружной суд.

Уже писалось, что 24 июля прошлого года в магазине "Рими" на Яуна остмала, 3/5 Антону Шнипову, открывая витрину, то есть холодильник, на ногу упала ее тяжелая стеклянная дверь. Служба неотложной медицинской помощи доставила мужчину в больницу, где был констатирован перелом большого пальца правой стопы. На ногу ему наложили гипс, и несколько недель Антону пришлось ходить при помощи костылей.

Магазин "Рими" не усмотрел своей вины в произошедшем, однако предложил покупателю подарочную карту на 100 евро. Мужчина от нее отказался и решил подать в суд на компанию "Рими Латвиа" с требованием возмещения морального ущерба в размере 3500 евро.

В марте этого года Лиепайский суд решил, что иск А.Шнипова следует удовлетворить частично и взыскать с "Рими Латвиа" компенсацию в размере 200 евро. По взысканию доли в размере 3300 евро иск покупателя был отклонен.

"Рими" был недоволен таким решением и в Курземский окружной суд подал апелляционную жалобу. За этим последовала противоапелляционная жалоба покупателя.

В суде апелляционной инстанции "Рими" не признавало иск А.Шнипова ни в каком объеме. Представитель компании адвокат Оскар Раминьш указал, что речь идет не о сумме, а о том, что "Рими" не согласен с трактовкой "моральный ущерб". В прессе это может быть неправильно интерпретировано. Он также указал: если суд говорит, что "Рими" виноват в произошедшем и пострадавшему следует возместить моральный ущерб, то это может вызвать "определенное бурление", так как этот прецедент будет относиться и к другим розничным торговцам и общественным помещениям. По побуждению суда обе стороны пытались найти компромисс, но договориться о мировом соглашении все-таки не удалось. Компания "Рими Латвиа" была готова покупателю заплатить 550 евро и ни цента больше, – выяснила "Курземес вардс", но А.Шнипов с этим не согласился.

Курземский окружной суд подготовил новое решение, частично удовлетворив иск А.Шнипова. С "Рими Латвиа" в пользу А.Шнипова решено взыскать компенсацию за моральный ущерб в размере 1000 евро, по остальной части иск отклонен. Полный текст решения будет доступен 6 июля, – сообщила консультант Курземского окружного суда Айга Лаугале.