Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 10. января

-1°C
Ветер: D 8.9 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Dorisa, Tatjana

Соберутся профессионалы металлообрабатывающей отрасли  (2)

Ключевые слова форум | бизнес

2 февраля в Лиепайском государственном техникуме состоится бизнес-форум  по машиностроению и металлообработке, который объединит профессионалов, предпринимателей и закупщиков индустрии, – сообщило Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР).

На мероприятии будет возможность ознакомиться с новейшими тенденциями и достижениями в отраслях машиностроения и металлообработки в Латвии, а также зарубежные и местные эксперты дадут оценку росту отрасли и обсудят перспективы предприятий на международных рынках. Главными темами форума будут машиностроение в Латвии, преимущества нашей страны, особенно Лиепаи, в привлечении инвестиций и в начинании бизнеса, профессиональное образование и компетентная рабочая сила и др.

Во время бизнес-форума состоится также контактная биржа между зарубежными закупщиками и латвийскими предприятиями.

Участие в форуме – бесплатное, и желающие могут подать заявки на домашней странице  ЛАИР, правда, число мест ограничено.

  • Комментарии (2)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Бизнес

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!