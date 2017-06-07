Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 7. июня

+13°C
Ветер: DR 6.5 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Arnis, Arno, Gaida

Срок продажи имущества "KVV Liepаjas metalurgs" продлен до 16 августа  (2)

Ключевые слова квв лиепаяс металургс | неплатежеспособность | суд

Фото: Эгон Зивертс

Срок продажи имущества неплатежеспособного АО "KVV Liepajas metalurgs" продлен до 16 августа, cообщил администратор неплатежеспособности предприятия Гунтарс Корс.

Администратор продли срок продажи имущества с учетом полученных предложений инвесторов, времени, необходимого на организацию международной процедуры продажи, оценку предложений, получение дополнительно запрошенных документов, и просьбы инвесторов посетить завод.

Согласно закону о неплатежеспособности срок продажи имущества составляет шесть месяцев со дня объявления процесса неплатежеспособности, т.е. он истек 16 марта, но был продлен до 16 июня.

30 мая министр экономики Арвил Ашераденс сообщил, что шесть потенциальных инвесторов подали не обязывающие предложения, и правительство дало зеленый свет на дальнейшие переговоры.

Администратор "KVV Liepаjas metalurgs" в установленный срок получил требования кредиторов на общую сумму 116,58 млн евро, в том числе требования 395 работников предприятия на общую сумму 722,8 тыс. евро.

Лиепайский суд 16 сентября 2016 года объявил металлургический завод " KVV Liepаjas metalurgs" неплатежеспособным.

  • Комментарии (2)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Бизнес

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!