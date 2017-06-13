Строят паромы, лодки и ладьи

Ключевые слова лодки | предпринимательство

В этом туристическом сезоне в окрестностях Лиепаи гостям, которые нередко ищут возможности отдыха возле воды, в нескольких местах предлагают новые лодки – в Нице к предусмотренным для пикника паромам "Бартинера" и "Матилде" присоединится третий, в свою очередь, в Гробине флот центра активного туризма "Куршу викингу апметне" пополнит маленькая лодка, на которой отдыхающие смогут покататься без сопровождающего, а также сухопутное судно, на котором можно будет ознакомиться с конструкцией плавсредств.

"Вначале была мысль о создании конкретного маршрута для паромов: Ница – Лиепая. По нашим наблюдениям, людям, сидя за столом, не так уж важно, куда они попадут", – рассказал хозяин лодок для пикника, предприниматель Турайд Шеферс. В одной из первых поездок на "Бартинере" был случай, что по ошибке она вышла на реку почти с пустым аккумулятором, когда выяснилось, что обратно не удастся попасть, Т.Шеферс позволил ветру нести паром вперед пока она не дошла до одной лужайки. Гости даже не почувствовали такого промаха. Турайд убежден, что на пароме самое главное – компания, когда все собираются за одним столом, так как в повседневности такое случается не часто. Лодки для пикника, которые уже третий сезон бороздят реку Барта расписаны в честь культурного наследия Ницкого края: первая покрашена в цвета ницкого народного костюма, а другая символизирует ницкий носок, в котором традиционно много зеленого цвета. Третью лодку изначально хотели оформить как ницкую варежку, но Т.Шеферс к покраске лодки хотел привлечь художницу Элиту Патмалниеце, и у нее были совершенно иные планы. "Прежде мы не были знакомы, но я рассказал ей о своей идее, о наших лодках, и она согласилась. У Элиты с собой была книга о народных покрывалах. В результате изнутри лодка получилась как бы интерпретацией ницкого покрывала, а остальное появилось спонтанно. Единственным конкретным замыслом Элиты была обнаженная женщина", – пояснил Т.Шеферс, указав на русалку, которая украшает один конец лодки. Ее также украшают имена тех людей, которые принимали участие в росписи плавсредства.

Т.Шеферс думает, что обязательно будет и четвертая лодка, но когда именно она пополнит имеющийся "флот", он не берется судить. А спрос имеет возрастающую тенденцию. Правда, на все лето не зарезервировано, но есть выходные, когда все три лодки уже полные.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 13 июня.