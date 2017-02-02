Ключевые слова недвижимость

Нужно ли государственным учреждениям арендовать частные помещения, в то время как принадлежащая государству недвижимость долгие годы пустует? За паспортом мы теперь будем ходить в здание, принадлежащее гражданину России Александру Шлычкову на Веца остмала, 24, куда недавно переселилось Лиепайское отделение управления по делам гражданства и миграции. Несколько других учреждений также находятся в частных помещениях. В свою очередь, пустые здания на улицах Тиргус, 15 и Лиела, 3 ГАО "Валстс некустамие ипашуми" повторно пытается продать.

Любые помещения не подходят, поэтому и Регистр предприятий (РП) в Лиепае находится в частном доме, – пояснила представитель РП Байба Дановская. Регистру предприятий нужны специфические помещения для хранения архива. Предлагаемые Министерством финансов свободные помещения были признаны непригодными для нужд Лиепайского регионального отделения. РП подыскал себе место на Веца остмала, 40, воспользовавшись объявлением об аренде. Порядок, в каком это делается, установлен правилами Кабинета министров. 31 декабря этого года истечет срок арендного договора, и РП снова будет искать арендуемые помещения.

В свою очередь, Лиепайское отделение УДГМ переселилось в другое место потому, что срок арендного договора на ул.Грауду, 45 истек, и владельцы здания задумали провести в нем объемные строительные работы, – информировала представитель УДГМ Ундине Приекуле.

Предприятию "Латвияс пастс" в лиепайском историческом центре принадлежит большой дом, но на нем лишь один-единственный почтовый ящик, а в бывших помещениях почты находится магазин алкогольных напитков. Если кому-то в Старой Лиепае понадобится почтамт, он должен будет отправиться на проспект Курмаяс, 8, где АО "Латвияс пастс" арендует частные помещения.

Представитель АО "Латвияс пастс" Гундега Варпа пояснила: "Предприятие "Латвияс пастс" является не государственным учреждением, а государственным акционерным обществом, действующим на свободном почтовом рынке. "Латвияс пастс" использует такие помещения, которые соответствуют специфике предоставления почтовых услуг, находятся в экономически активных местах, где есть соответствующий поток клиентов, и эти помещения удобны как клиентам, так и работникам почты, с точки зрения доступа и безопасности". Все эти параметры и рыночные цены принимаются во внимание при оценке, подходят ли помещения для предоставления почтовых услуг.

Правда, выгоду аренды для государства представители ни одного опрошенного государственного учреждения, также "Латвияс пастс", не подтверждают цифрами, аргументируя, что это коммерческая тайна. А от нескольких учреждений корреспондент "Курземес вардс" ответа до появления этой статьи не получила.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 2 февраля.