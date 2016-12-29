У торгового центра сменился эксплуатационник

Ключевые слова баата

ООО "Латио намсаймниекс" с 31 декабря больше не будет обслуживать торговый центр "Баата".

В дальнейшем у торгового центра будет новый управляющий и эксплуатационник, – пояснила представительница ООО "Хипониа" Санта Блума, добавляя, что эти обязанности намечается доверить двум предприятиям, но, пока не заключен договор, их названия она не хотела разглашать. "Цель изменений – улучшить деятельность центра "Баата", – сказала представительница "Хипониа".

Она также подтвердила, что торговый центр по-прежнему ищет инвестора, а также новых арендаторов для свободных помещений.

Уже писалось, что с осени "Баата" пустует – из-за долгов несколько месяцев назад был расторгнут арендный договор с ООО "Ливланд холдинг", в ведении которого было пять магазинов.

ООО "Хипониа" заведует перенятыми у бывшего банка "Латвияс хипотеку ун земес банка" проблематичными активами, в том числе торговым центром "Баата" на ул.Клайпедас.