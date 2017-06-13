Улучшат железнодорожную инфраструктуру порта

Ключевые слова железная дорога | порт | лсэз

Управление Лиепайской специальной экономической зоны объявило открытый конкурс на реализацию проекта "Первый этап развития железнодорожной инфраструктуры Лиепайского порта". Претенденты могут подать свои предложения до 13 июля этого года.

Представительница Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге информировала, что на первом этапе проекта планируется реконструировать железнодорожную стрелку Лиепайского порта на ул.Слиежу, 9 и построить железнодорожный рельсовый путь Западного парка порта.

В этом году в сотрудничестве с портовыми компаниями и руководством железной дороги уже осуществлен ряд улучшений в организации работы, чтобы увеличить пропускную способность железнодорожного узла именно в наиболее активной части порта, куда поступает примерно 80 процентов железнодорожных грузов – и со стороны станции, и со стороны Северного парка, – поясняет заместитель управляющего СЭЗ Улдис Хмиелевский. Внесены изменения в инструкции маневров, пересмотрены принципы формирования составов и т.д. "Однако, чтобы добиться существенных улучшений, необходимы инвестиции и в железнодорожную инфраструктуру – строительство нового железнодорожного пути на территории порта и в реконструкцию стрелок", – пояснил заместитель управляющего СЭЗ.

В этом году будет реализован первый этап проекта, а следующие предусмотрено осуществить в 2018 году.