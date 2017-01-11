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Уровень безработицы в конце декабря в Лиепае составил 11,2%

Ключевые слова безработица | агенство занятости

Фото: Эгон Зив

В декабре уровень зарегистрированной безработицы в Латвии увеличился на 0,4 процентного пункта до 8,4%, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).

В начале декабря на учете в ГАЗ стояли 75 348 безработных, в конце декабря - 78 357, то есть количество зарегистрированных безработных увеличилось за месяц на 3009 человек.

Самая низкая безработица в конце ноября была зарегистрирована в Рижском регионе - 5,3%, а самая высокая в Латгальском регионе - 17,9%. В Курземе уровень безработицы в декабре составил 10,4%, в Видземе - 9,2%, в Земгале - 8,2%.

В Риге уровень безработицы в конце декабря составил 5%, в Валмиере - 5,7%, в Елгаве - 5,8%, в Юрмале - 6,4%, в Вентспилсе - 6,7%, в Екабпилсе - 9,8%, в Даугавпилсе - 11,5%, в Лиепае - 11,2%, в Резекне - 15,7%.

На постоянную работу в декабре устроились 2983 зарегистрированных в ГАЗ безработных. В конце ноября в базе данных ГАЗ было 4444 вакантных рабочих места.

В ноябре прошлого года безработица в Латвии составляла 8%, в октябре и сентябре - 7,9%.

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