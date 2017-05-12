Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 12. мая

+8°C
Ветер: A 3.4 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Ina, Ināra, Inārs, Valija

В апреле уровень безработицы в Лиепае составил 10,4%

Ключевые слова безработица

В апреле уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,5 процентного пункта - до 7,8%, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).

Как отметила директор агентства Эвита Симсоне, уровень безработицы в апреле снизился во всех регионах и крупных городах страны, достигнув самого низкого показателя с 2009 года.

Снижение безработицы в весенние месяцы обусловлено сезонным факторами - в начале мая в базе данных ГАЗ было 515 вакансий, которые работодатели пометили как сезонные. В действительности их может быть больше, потому что работодатели не должны обязательно помечать вакансии.

В начале апреля на учете в агентстве состоял 76 431 безработный, в конце месяца - 71 705. Таким образом, количество зарегистрированных безработных в течение месяца сократилось на 4726 человек.

Самый низкий уровень безработицы в апреле был в Рижском регионе - 4,9%, самый высокий в Латгале - 17,7%. В Курземском регионе уровень безработицы составил 9%, в Видземе - 8,4%, в Земгале - 7,4%.

В Риге уровень безработицы в апреле составил 4,6%, в Валмиере - 4,6%, в Елгаве - 5,4%, в Вентспилсе - 6,2%, в Юрмале - 6,5%, в Екабпилсе - 9,6%, в Лиепае - 10,4%, в Даугавпилсе - 11,2%, в Резекне - 14,7%.

В апреле 2016 года зарегистрированная безработица в Латвии составляла 8,8%.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Бизнес

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!