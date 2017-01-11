Ключевые слова порт | грузы | лсэз

В 2016 году в Лиепайском порту достигнут второй по величине грузооборот с момента возобновления деятельности порта в 1991 году, – поведала специалист по общественным отношениям Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.

В прошлом году в целом стивидорные компании Лиепайского порта обработали почти 5,7 миллиона тонн грузов, что на 1,2 процента больше, чем годом раньше.

Традиционно в течение года больше всего обработано насыпных грузов – в целом 4,27 миллиона тонн (75 процентов от всех грузов, прирост, по сравнению с 2015 годом – 8,9 процента). В этой группе грузов увеличился объем обработанной щепы. СЭЗ поясняет, что это связано и с экспортом щепы компании "Ласкана" в Турцию, и со сменой арендатора на причале №50, которым с весны прошлого года ведает "Террабалт".

Генеральные грузы в 2016 году обработаны в объеме, немногом более одного миллиона тонн (18 процентов от общего оборота). Правда, санкции против России и девальвация российского рубля негативно сказались на потоке грузов типа ро-ро, но компания "Террабалт" сумела это компенсировать, путем привлечения так называемых проектных грузов, например, железобетонных конструкций фирмы "УПБ".

Наливные грузы в прошлом году в целом обработаны в объеме 379,4 тысячи тонн.

Управляющий Лиепайской СЭЗ Янис Лапиньш отмечает, что 2016 год продемонстрировал значение местных грузов в общем потоке грузов через Лиепайский порт. "Это и есть ниша Лиепайского порта в будущем – обработка и экспорт местных грузов, производимых на разных предприятиях города", – говорит управляющий СЭЗ.