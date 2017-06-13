В мае порт на 49,4% увеличил объем перевезенных паромами грузов

В мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года объем перевезенных паромами грузов в Лиепайском порту увеличился на 49,4%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.
Стабильный поток грузов ro-ro в порту обеспечивает регулярная паромная линия в немецкий порт Травемюнде. Уже второй месяц подряд паром выполняет рейсы пять раз в неделю. В мае грузооборот достиг 59,9 тыс. тонн.
Как отметил председатель правления работающей в порту стивидорной компании "Terrabalt" Арис Озолиньш, грузоперевозки паромным сообщением развиваются, и это дает импульс работать над дальнейшим развитием. В сотрудничестве с паромным оператором "Stena Line" и Лиепайской СЭЗ начат новый проект, призванный улучшить перевозку грузов на пароме.
Как сообщалось, работающие в Лиепайском порту терминалы за первые пять месяцев 2017 года перевалили 2,891 млн тонн грузов - на 24,7% больше, чем за тот же период 2016 года.
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