В мае порт на 49,4% увеличил объем перевезенных паромами грузов

Ключевые слова порт | грузы | лсэз

В мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года объем перевезенных паромами грузов в Лиепайском порту увеличился на 49,4%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.

Стабильный поток грузов ro-ro в порту обеспечивает регулярная паромная линия в немецкий порт Травемюнде. Уже второй месяц подряд паром выполняет рейсы пять раз в неделю. В мае грузооборот достиг 59,9 тыс. тонн.

Как отметил председатель правления работающей в порту стивидорной компании "Terrabalt" Арис Озолиньш, грузоперевозки паромным сообщением развиваются, и это дает импульс работать над дальнейшим развитием. В сотрудничестве с паромным оператором "Stena Line" и Лиепайской СЭЗ начат новый проект, призванный улучшить перевозку грузов на пароме.

Как сообщалось, работающие в Лиепайском порту терминалы за первые пять месяцев 2017 года перевалили 2,891 млн тонн грузов - на 24,7% больше, чем за тот же период 2016 года.