В мае уровень безработицы в Лиепае составил 9,8%

Ключевые слова безработица

В мае уровень зарегистрированной безработицы в Латвии уменьшился на 0,4 процентного пункта до 7,4%, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).

В начале мая на учете в агентстве было 71 705 безработных, в конце месяца - 68 439. Таким образом, количество зарегистрированных безработных в течение месяца сократилось на 3266 человек.

Самый низкий уровень безработицы в мае был в Рижском регионе - 4,7%, самый высокий зарегистрирован в Латгале - 17,1%. В Курземе безработица составила 8,4%, в Видземе - 8%, в Земгале - 7%.

В Риге уровень безработицы в мае составил 4,4%, в Валмиере - 4,4%, в Елгаве - 5,2%, в Вентспилсе - 5,8%, в Юрмале - 6,2%, в Екабпилсе - 9,2%, в Лиепае - 9,8%, в Даугавпилсе - 10,7%, в Резекне - 14,1%.

Как агентству ЛЕТА сообщила директор ГАЗ Эвита Симсоне, во всех регионах страны растет число зарегистрированных работодателями вакансий - по сравнению с тем же периодом прошлого года их количество увеличилось на 17%. В начале июня в базе данных агентства было 8810 свободных рабочих мест. Снижение уровня зарегистрированной безработицы летом традиционно обусловлено сезонными работами.

На постоянную работу в мае устроились 4919 зарегистрированных в ГАЗ безработных, а в целом за пять первых месяцев года - 27 977 безработных.