Ключевые слова безработица

В марте уровень зарегистрированной безработицы в Латвии уменьшился на 0,1 процентного пункта - до 8,3%, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).

В начале марта на учете в ГАЗ состояли 79 152 безработных, в конце месяца - 76 431, то есть количество безработных в течение месяца уменьшилось на 2721 человека.

В Рижском регионе уровень зарегистрированной безработицы составил 5,1%, в Латгале - 18,4%, в Курземе - 9,9%, в Видземе - 9,3%, в Земгале - 8,2%.

В Риге зарегистрированный уровень безработицы в марте составил 4,8%, в Валмиере - 5,2%, в Елгаве - 5,7%, в Венстпилсе - 6,4%, в Юрмале - 6,8%, в Екабпилсе - 10,3%, в Лиепае - 10,9%, в Даугавпилсе - 11,8%, в Резекне - 15%.

В марте на постоянную работу устроились 5719 зарегистрированных в ГАЗ безработных. В базе данных ГАЗ была зарегистрирована 7121 актуальная вакансия.

В конце марта 2016 года уровень зарегистрированной безработицы составлял в Латвии 9,1%.